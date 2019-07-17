الضرائب تبدأ التشغيل التجريبي لمركز الاتصالات المتكامل التابع لها

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب بدأت التشغيل التجريبي لمركز الاتصالات المتكامل التابع لها منذ بداية شهر يوليو الجاري، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وأضاف حسين أن المركز يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والإقرارات من خلال مركز موحد، وكذلك من خلال بريد إلكتروني واحد، موضحا أن التشغيل الفعلي للمركز سوف يبدأ مع بداية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يأتي في إطار التطوير المستمر الذي تنفذه مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين، وإدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة.

وذكر أن مركز الاتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين والمسجلين، وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية.

وأوضح حسين أن المركز سيقدم قنوات اتصال أخرى متعددة، إلى جانب الاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الرسايل القصيرة "SMS"، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، وخدمات الدردشة، حيث يوفر مركز الاتصالات المتكامل معلومات عامة عن مصلحة الضرائب المصرية، وأنواع الضرائب المختلفة.

وأكد أنه سيتم تقديم خدمات مركز الاتصالات لمدة 16 ساعة يوميا في 6 أيام من كل أسبوع، حيث تم توفيرفريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمات المطلوبة للممولين والمسجلين.