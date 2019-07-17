سوديك تطلق ناديًا رياضيًا لقاطني مشروعتها السكنية

كتبت- شيماء حفظي:

أطلقت شركة السادس من أكتوبر سوديك، ناديًا رياضيًا لقاطني مشروعتها السكنية، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن شركة سوديك لإدارة المنشآت الرياضية، ستتولى تشغيل وإدارة نادي Club S الذي يقدم لقاطني مشروعات سوديك تجربة جديدة ومبتكرة للأندية الرياضية من خلال مجموعة من المنشآت والتجهيزات الرياضية المتطورة.

ومن المخطط أن يقام الافتتاح الرسمي للنادي في سبتمبر القادم، بحسب بيان الشركة.

وقالت الشركة، إن إطلاق Club S يأتي في إطار سلسلة من الأندية الرياضية التي تنوي سوديك افتتاحها خلال الفترة القادمة.

ويشغل Club S مساحة 32000 متر مربع، ويضم جيم تم تزويده بأحدث المعدات والأجهزة الرياضية، وأستديو متعدد الاستخدامات مجهز بتقنيات صوتية ومرئية فائقة التطور، ومناطق داخلية وخارجية معدة خصيصاً لتمارين “cross fit” تتضمن استراحة خاصة وبار للعصائر الطبيعية.

كما يتضمن حمام سباحة ترفيهي بإطلالة رائعة على ملعب الجولف العالمي الفائز بجوائز عالمية والذي صممه أسطورة الجولف جريج نورمان، وقاعات للأنشطة الرياضية المتنوعة بمحاذاة حمام السباحة الترفيهي، بالإضافة لحمام سباحة للمبتدئين وحمام سباحة مغطى ومجهز بمياه دافئة للتمرين طوال العام.

وقالت الشركة، إن نادي Club S اليجريا يلبي كافة احتياجات محبي الرياضة والأنشطة الاجتماعية على حد سواء، من خلال منطقة الأطفال Wander Park وهي ساحة ألعاب تتضمن 30 لعبة مختلفة، هذا بالإضافة لاستراحة الأنشطة الخاصة بالشباب والتي تم تصميمها من أجل الترفيه والاستمتاع بأسلوب صحي.

وجاء إطلاق سوديك لنادي Club S داخل ألجريا بمثابة إضافة جديدة لمشروع سوديك وست، أول مشروع راقي متكامل ومتعدد الاستخدامات في مصر.