كريستين لاجارد تعلن استقالتها رسميًا من صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، استقالتها رسميًا من مجلس إدارة الصندوق.

ونقل صندوق النقد الدولي في بيان رسمي اليوم، عن لاجارد قولها "التقيت مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق وسلمته استقالتي من رئاسة الصندوق والتي سيتم تفعيلها بداية من 12 سبتمبر المقبل".

وكانت لاجارد قد أعلنت بداية الشهر الجاري، تنحيها عن إدارة الصندوق بشكل مؤقت بسبب ترشحها لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وقال الصندوق في بيان منفصل إن المجلس التنفيذي قبل استقالة لاجارد من رئاسة الصندوق، والذي سيتم تفعيلها في 12 سبتمبر المقبل.

وقالت لاجارد اليوم "مع وضوح الرؤية بشأن ترشحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي والوقت الذي ستأخذه هذه العملية، اتخذت قراري لصالح المصلحة العليا للصندوق، حيث سيسرع هذا القرار في عملية اختيار خليفة لي".

وبحسب لاجارد سيتخذ المجلس التنفيذي للصندوق الخطوات اللازمة لكي يسير في عملية اختيار مدير جديد للصندوق.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قرر تعيين ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام، مديرًا عامًا للصندوق بالنيابة، بعد قرار تنحي لاجارد مطلع الشهر الجاري.