ارتفع بقناة السويس وتراجع بالبركة.. أسعار الدولار في 10 بنوك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس، وتراجع في بنك البركة، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الصباح.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشين، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، قرشا واحدا، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.