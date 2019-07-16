تقرير: مصر ثالث أرخص دولة بأفريقيا في سعر إنترنت المحمول

كتب - محمد علاء الدين:

أظهر تقرير لمؤسسة cable للأبحاث، أن مصر تحتل المركز الـ 24 عالميًا والثالث على مستوى قارة أفريقيا كأرخص الدول من حيث متوسط سعر الجيجابايت للإنترنت الهاتف الموبايل وفقا للمسح الذي تم إجراءه نهاية العام الماضي.

وبحسب التقرير بلغ متوسط سعر الجيجابايت في مصر نحو 26.25 جنيه / 1.49 دولار، وبحسب التقرير بلغ سعر أرخص جيجابايت في مصر نحو 8.5 جنيه، فيما بلغ سعر أغلى جيجابايت 80 جنيهًا.

وشمل تقرير cable نحو 230 دولة، تم ترتيبهم من الأرخص حتى الأغلى لمتوسط سعر الجيجابايت لإنترنت المحمول.

وبحسب التقرير جاءت الهند في المركز الأول كأرخص دولة في متوسط سعر الجيجابايت بسعر 0.26 دولار، بينما جاءت زيمبابوي في أخر التصنيف لتكون الأغلى بين دول القائمة بمتوسط 75.2 دولار لكل جيجابايت.

ووضع التقرير رواندا بالمركز الأول على مستوى قارة أفريقيا بمتوسط سعر 0.56 دولار لكل جيجابايت والخامس عالميا، فيما جاءت السودان الثاني أفريقيا والسادس عالميا بمتوسط سعر للجيجابايت بلغ 0.68 دولار.

واعتمد تقرير Cable على جمع وتحليل بيانات من 6.313 نقطة بيانات للهاتف المحمول في 230 دولة في الفترة ما بين 23 أكتوبر و28 نوفمبر العام الماضي.

ويوضح الجدول التالي أرخص 10 دول في أفريقيا من حيث سعر الإنترنت عبر المحمول.