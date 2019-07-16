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    "المصرية للأقمار الصناعية" تطرح مناقصة لتصنيع وإطلاق "نايل سات 301"

    03:44 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
    "المصرية للأقمار الصناعية" تطرح مناقصة لتصنيع وإطلاق "نايل سات 301"

    قمر صناعي

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ إجراءات مناقصة محدودة لتصنيع وإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 والمحطات الأرضية الخاصة به.

    وأضافت الشركة، في بيانها،أنه تقرر فتح المظاريف للعملية يوم 26 أغسطس المقبل.

    وتقدم الشركة أنواعا مختلفة من الخدمات لتلبية احتياجات العملاء والمشاهدين، وتهدف للحفاظ على الأخلاق والثقافة الخاصة بالهوية العربية و جذورنا الأفريقية و ذلك لإثراء صناعة البث الإعلامي، بحسب ما تذكره الشركة عبر موقعها الإلكتروني.

    قمر صناعي الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات نايل سات 301

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