"المصرية للأقمار الصناعية" تطرح مناقصة لتصنيع وإطلاق "نايل سات 301"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ إجراءات مناقصة محدودة لتصنيع وإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 والمحطات الأرضية الخاصة به.

وأضافت الشركة، في بيانها،أنه تقرر فتح المظاريف للعملية يوم 26 أغسطس المقبل.

وتقدم الشركة أنواعا مختلفة من الخدمات لتلبية احتياجات العملاء والمشاهدين، وتهدف للحفاظ على الأخلاق والثقافة الخاصة بالهوية العربية و جذورنا الأفريقية و ذلك لإثراء صناعة البث الإعلامي، بحسب ما تذكره الشركة عبر موقعها الإلكتروني.