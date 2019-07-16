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    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعتزم ضخ 1.5 مليار يورو لمصر خلال 2019

    03:31 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعتزم ضخ 1.5 مليار يورو لمصر خلال 2019

    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

    كتبت- منال المصري:

    قال رفيق سليم الخبير الاقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبي يعتزم ضخ 1.5 مليار يورو لمصر خلال عام 2019، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات ائتمانية للبنوك.

    وأضاف سليم خلال مؤتمر إعلان البنك الدولي إصدار تقرير "مرصد الاقتصاد المصري"، اليوم الثلاثاء، أن محفظة التمويلات القائمة بالبنك الأوروبي لمصر تبلغ 5 مليارات يورو منذ عام 2012 وحتى الآن.

    وأكد سليم أن الاقتصاد المصري شهد نموا ملحوظا في جميع المؤشرات الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

    رفيق سليم البنك الأوروبي تمويل المشروعات مصر

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