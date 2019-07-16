"سوديك" تطلق أول أنديتها الرياضية في "أليجريا" و"سوديك وست"

القاهرة- مصراوي:

أطلقت شركة "سوديك" قطاعها الرياضي الجديد Club S من أجل تقديم تجربة رياضية تُعد الأولى من نوعها في كافة مشروعاتها العقارية، بحسب بيان من الشركة تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن شركة سوديك لإدارة المنشآت الرياضية تتولى تشغيل وإدارة نادي Club S الذي يقدم لقاطني مشروعات سوديك تجربة جديدة للأندية الرياضية من خلال مجموعة من المنشآت والتجهيزات الرياضية المتطورة.

وقالت سوديك إن إطلاق Club S يأتي في إطار سلسلة من الأندية الرياضية التي تنوي، الشركة افتتاحها خلال الفترة القادمة.

يشغل Club S مساحة 32000 متر مربع، ويضم صالة "جيم" تم تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الرياضية، واستديو متعدد الاستخدامات مجهز بتقنيات صوتية ومرئية، وحمام سباحة ترفيهي بإطلالة على ملعب جولف عالمي صممه أسطورة الجولف جريج نورمان، وقاعات للأنشطة الرياضية المتنوعة بمحاذاة حمام السباحة الترفيهي، بالإضافة لحمام سباحة للمبتدئين وحمام سباحة مغطى ومجهز بمياه دافئة للتمرين طوال العام.

ومن المخطط أن يقام الافتتاح الرسمي للنادي في أليجريا سبتمبر القادم.