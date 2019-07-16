مليار دولار زيادة في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال مايو

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي خلال مايو الماضي، لتزيد بنحو مليار دولار، مقارنة بأبريل الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن يونيو، والصادر اليوم الثلاثاء، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 276.5 مليار جنيه (ما يعادل 16.423 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي مقابل 265.6 مليار جنيه (ما يعادل 15.421 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي.

وارتفعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بذلك خلال أول 5 أشهر من 2019 بنحو 4.7 مليار دولار، وذلك بعدما وصلت إلى نحو 10.7 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وكان وزير المالية قال لوكالة بلومبرج في وقت سابق، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت بنسبة 50% منذ بداية يناير الماضي وحتى 25 يونيو الماضي لتبلغ 18.7 مليار دولار.

وقبل هذا الانتعاش، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.