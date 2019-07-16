قطاع الأعمال تستعد لتوريد معدات حديثة لتطوير 10 محالج بعد نجاح "الفيوم"

كتبت- شيماء حفظي:

تستعد وزارة قطاع الأعمال العام، لتوريد معدات حديثة لعشرة محالج تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بعدما أثبتت تجارب التشغيل نجاح تجربة تطوير محلج الفيوم.

وقال مسؤول كبير في الوزارة، لمصراوي، إنه بعد نجاح تجربة تطوير محلج الفيوم "سنورد المعدات إلى الـ 10 محالج الأخرى التابعة لنا مرة واحدة بعد أن تأكدنا من نجاح التكنولوجيا المستخدمة".

وتتضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام، لإنقاذ وإعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج، تطوير 11 محلجا من أصل 25 محلجا تملكها القابضة للغزل والنسيج، بعد أن قررت الاستغناء عن 14 محلجا وبيع أراضيها لتوفير سيولة لتمويل شراء المعدات الجديدة.

وكانت الوزارة، تعاقدت مع شركة باجاج الهندية لتوريد المحلج وتركيبه في موقع شركة مصر لحلج الأقطان بمحافظة الفيوم وذلك بتكلفة قدرها 2.3 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير محالج القطن، 90 مليون دولار.

والأسبوع الماضي، أعلنت الوزارة، نجاح تجارب التشغيل في محلج الفيوم، بعد التطوير، على صنفي قطن جيزة 94 وجيزة 95، وذلك بإنتاج أول بالة قطن خالية تمامًا من الشوائب بالإضافة إلى المحافظة على خواص القطن المصري.

وتم تطوير المحلج، بالتعاون مع شركة باجاج الهندية، بتكلفة تقدر 250 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 5 أطنان في كل ساعة، ويقام على مساحة 10 أفدنة بمحافظة الفيوم، بحسب بيان الوزارة.

وقال المسؤول، لمصراوي، إنه سيتم توريد المعدات، على أن تعمل المحالج الـ 11 جميعها بالتكنولوجيا الحديثة خلال الموسم المقبل لزراعة القطن.

ووضعت وزارة قطاع الأعمال العام خطة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه بهدف استعادة القطن المصري لمكانته العالمية وزيادة استخداماته محليا وعالميا.

وتشمل الخطة تطوير مصانع الغزل والنسيج ودعمها بأحدث المعدات والتي سيتم استيرادها من كبرى شركات توريد المعدات في العالم بما يرفع صناعة الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام إلى مستوى عالمي من حيث الجودة والكفاءة.