تراجع أرباح "كيما" 75% في الربع الأخير من العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 75% بسبب انخفاض الإنتاج والمبيعات، بحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيانها، إن أرباح الربع الأخير من العام المالي الماضي (2018-2019) تراجعت إلى 25.1 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة شهور (أبريل – يونيو) إلى 341 مليون جنيه مقابل 571 مليون جنيه حلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت الشركة في بيان منفصل أن تراجع الأرباح سببه انخفاض كمية الصادرات نظرا لعدم وجود تصاريح أمنية للتصدير لبعض الدول، وإيقاف إنتاج الأمونيا بالشركة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء الموردة من المصادر المائية، والاعتماد على الأمونيا المشتراة من الشركات الشقيقة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وزيادة التكلفة وانخفاض المبيعات.

وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة لافتتاح مشروعات التوسعات بمصنع الأمونيا، لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي، بدلاً من الكهرباء، كما هو الحال بالمصنع القديم.

وقالت الشركة، إنه جاري البدء في أعمال تجارب التشغيل لمصنع اليوريا حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي للمعدات الرئيسية، كما تم الانتهاء التجريبي لمعدات وحدة تحبيب اليوريا متضمنة سيور نقل المنتج والمراوح وخط واحد من معدات التعبئة وبناء عليه مؤخرة مصنع اليوريا جاهزة لاستقال اليوريا السائلة.

وأوضحت الشركة، أنه تم البدء في عملية التشغيل الجاف لوحدة تحبيب اليوريا بتاريخ 7 يوليو، فيما يتعلق بالوحدات الملحقة بوحدة التحبيب ونقل المنتج.

وأشارت الشركة إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الموقف الحالي للمصنع فمن المتوقع جاهزية الجزء الخاص بوحدة إنتاج اليوريا السائلة خلال 4 أسابيع من تاريخه.

ويتم تنفيذ المصنع بتكلفة 235 مليون يورو، بتمويل من تحالف بنوك مصرية هي الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي، وتتولى تنفيذه شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بتكنولوجيا أمريكية.

ويستهدف المشروع إنتاج 1200 طن أمونيا يوميًا، و1570 طن يوريا يوميًا، بالإضافة لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم "كيما 1" من 300 طن يوميًا من سماد النترات إلى 660 طن يوميًا، بما يلبي استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وإنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلاً عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا، إلى جانب توفير 150 ميجاوات لكل ساعة للشبكة الموحدة وتحقيق التوافق البيئي التام.

وتعمل كيما - في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.