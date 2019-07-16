المالية: لأول مرة إغلاق الحسابات الختامية للموازنة في آخر السنة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء.

وأضافت الوزارة أن الجهات الممولة من الموازنة تمكنت من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ وهو ما ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

واستعرضت الوزارة تقريرًا حول "التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضي"، واطمأنت الوزارة على جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالى، مشيرة إلى أنها ستعمل على بذل المزيد من الجهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية "مصر 2030"؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي الضروري لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.

كما ساهم التنفيذ الإلكتروني في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة إنه تم ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب 14 ألف مستخدم على التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، كلٌ في نطاق اختصاصه، مشيرة إلى أنه تم إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية؛ بما يُحقق أهداف الشمول المالي.