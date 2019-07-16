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    هبط بـ" قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:29 ص الثلاثاء 16 يوليو 2019
    هبط بـ" قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    دولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشين، في بنك قناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشين، إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك البركة، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

    الدولار قناة السويس الجنية المصري

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