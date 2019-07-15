مصدر بالمركزي: لا تجديد لمبادرة المشروعات الصغيرة بعد نهاية العام

كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي، عن أن مبادرة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة ستنتهي في نهاية العام الجاري، ولن يتم تجديدها مرة أخرى.

وقال المصدر لمصراوي، إن المبادرة مرتبطة بشريحة تمويلية محددة بقيمة 200 مليار جنيه، وفترة زمنية أربعة سنوات، وستنتهي المبادرة مع أي المحددين أقرب حدوثا سواء حجم التمويلات أو المدة الزمنية.



وكان البنك المركزي أطلق في يناير 2016 مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات، وحددت المبادرة 4 سنوات للتنفيذ.

وتضمنت المبادرة تقديم تمويلات بفائدة منخفضة 12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، ولكن تم إيقاف هذا النوع من التمويلات العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه.

وكانت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي قالت في وقت سابق، إن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 140 مليار دولار في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق المبادرة في ديسمبر 2015 وحتى نهاية مارس الماضي.

ويعمل البنك المركزي حاليا على تخصيص مكاتب محاسبية لفحص ومراجعة التمويلات المقدمة من البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتأكد من أن هذه المشروعات تستحق الاستفادة من المبادرة، وفِي حال ثبوت غير ذلك يوقع المركزي غرامة على البنك المخالف وإلزامه برد الفائدة المدعمة، بحسب ما قالت مصادر مصرفية مطلعة لمصراوي.