الاستثمار: 450 ألف زيارة لبوابة خريطة مصر الاستثمارية منذ إطلاق النسخة الأولى

كتب- مصطفى عيد:

قال مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمسؤول عن بوابة الخريطة الاستثمارية، إن البوابة شهدت نحو 450 ألف زيارة من نحو 140 ألف مستخدم منذ إطلاق النسخة الأولى من خريطة مصر الاستثمارية في فبراير 2018.

وأضاف فواز على هامش مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تلقت أكثر من 1700 استفسار منذ إطلاق النسخة الأولى من الخريطة من المستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توصيل المستثمرين بالجهات ذات الولاية على الفرص الاستثمارية المختلفة للتفاوض بشأنها والتنسيق لعقد زيارات للمستثمرين لمواقع المشروعات، والترويج والتسويق لهذه الفرص.

ومن بين الدول التي تركز مصر على ترويج الفرص الاستثمارية فيها، الدول الصناعية الكبرى، ومن بينها ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان.