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    الاتصالات: طرح باقي المساحات المتوفرة من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

    02:04 م الإثنين 15 يوليو 2019
    الاتصالات: طرح باقي المساحات المتوفرة من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

    مخطط للعاصمة الإدارية الجديدة

    كتب- مصطفى عيد:

    قال وزير الاتصالات إن من المقرر طرح باقي المساحات المتوفرة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة المقامة على مساحة 250 فدانا ومن المتوقع أن تضم كل الشركات العاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد تنفيذ المرحلة الأولى منها.

    وأضاف الوزير خلال مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة تتضمن جامعة لتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مراكز التدريب بالقطاع.

    وأشار إلى أنه يتم العمل على إنشاء 4 مناطق تكنولوجية في برج العرب والسادات وطرحها على القطاع الخاص للاستثمار بها، موضحا أن هناك أيضا فرص استثمار بمجال الكابلات ومراكز البيانات المزمع إنشاؤها بالقرب من أماكن تواجد هذه الكابلات.

    وأوضح أنه يتم العمل حاليا بالتعاون مع وزارة الآثار لإنشاء مراكز إبداع في بعض الأماكن الأثرية، مضيفا أن مصر احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي بنسبة نمو 22%.

    وزير الاتصالات مدينة المعرفة العاصمة الإدارية الجديدة تكنولوجيا المعلومات

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