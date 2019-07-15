مزارع دينا تستهدف ضخ 400 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 3 سنوات

كتب- محمد علاء الدين:

تستهدف شركة القلعة للاستشارات المالية، ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه في مزارع دينا المملوكة لها خلال 3 سنوات المقبلة.

وقال وجيه حسن مدير قطاع التخطيط والمتابعة بمزارع دينا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن هذه الاستثمارات تأتي بالإضافة إلى 500 مليون جنيه استثمارات ضختهم الشركة منذ الاستحواذ على مزارع دينا في 2007 وحتى الآن.

وتستهدف الشركة زيادة مبيعات مزارع دينا من قطاعات الزراعة واللبن الخام إلى 700 مليون جنيه مقابل 680 مليون جنيه تقريبا في العام الماضي.

وقال حسن، إن الشركة لديها 5.6 ألف فدان يتم زراعتها دورتين في العام لتوفير الغذاء. لحيوانات المزرعة وهو يغطي 70% من احتياجات المزرعة.

وأضاف أن 20% من إنتاج ألبان المزرعة يتم تصنيعه وبيعه و80% يتم توريده لشركات الصناعات الغذائية وفي مصر.

وأوضح حسن، أن المزرعة تنتج أيضا قمح ويتم توريده للحكومة المصرية ومساحة مزروعة بنجر السكر يتم توريده لشريك حكومي لإنتاج السكر، كذلك هناك مساحة منزرعة بالبساتين ويتم تصديرها للخارج.

وقال محي عبد العزيز مدير القطاع الزراعي بمزارع دينا، إن العنب والخوخ والمشمش والمانجو والزيتون من أبرز إنتاج قطاع البساتين وأغلب هذا المحصول يتم تصديرها.

وأضاف عبد العزيز، أن حاليا القطاع الزراعي بالشركة يوفر 70% من حاجة القطاع الحيواني، ونخطط إلى زيادة النسبة إلى 85% بحلول العام المقبل على أن نوفي احتياجات القطاع الحيواني بشكل كامل في عام 2021.

وقال طارق عطية، مدير القطاع الحيواني، إن عدد رؤؤس الماشية بلغ 17.2 ألف حيوان، وتوجد بالمزرعة 7 محالب للألبان.

وأوضح أن الشركة تعتمد على تقديم تغذية صحية للحيوانات لضمان جودة إنتاجهم، حيث يوجد معمل لتحليل الأكل الخاص بالحيوانات للتأكد من صحته، كما يتم تطعيم البقر كل 21 يوم للحفاظ على صحتها.

وبحسب عطية تستهدف مزارع دينا زيادة إنتاجية القطاع الحيواني بنسبة 9% وزيادة عدد البقر الحلاب بنسبة 7%.