الإبداع التكنولوجي يدعو أصحاب الأفكار المبتكرة للتقدم لبرنامج مسرعات الأعمال

كتب- محمد علاء الدين:

دعا مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، رواد الأعمال وكل من لديه فكرة مبتكرة أو نموذج أولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من فعاليات الدورة الـ 16 من برنامج مسرعات الأعمال.

ويعمل برنامج مسرعات الأعمال على تعزيز وبناء قدرات رواد الأعمال في الفترة ما قبل الاحتضان التكنولوجي لمساعدتهم على تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة ناجحة وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف يضم 12 ورشة عمل و6 جلسات استشارية وتوجيهية والتطبيق العملي للتكنولوجيا.

وتم تحديد الموعد النهائي للتقدم في 4 أغسطس المقبل، ويستغرق البرنامج التدريبي 12 أسبوع تتمكن خلاله الفرق من تطوير خطة عمل الشركة والعرض التقديمي عنها ووضع تصور عن تطوير التكنولوجيا المستخدمة للوصول إلى العملاء.

ويشترط البرنامج أن يكون عدد المتقدمين شخصين على الأقل من كل فريق من رواد الأعمال، على أن يكون واحد من المؤسسين على الأقل مصري الجنسية، وأن يتمتع بالكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات ولديه القدرة على تطوير التكنولوجيا التي يزعمون استخدامها كأساس لإنشاء الشركة.

وأعلن مركز الإبداع، فوز 9 شركات جديدة في الدورة 23 من مسابقة خطط الأعمال، والتي تؤهل الشركات الناشئة للانضمام والاحتضان لمدة عام من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية.

وتوفر حاضنة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال سواء في القرية الذكية أو أسيوط عدد من الخدمات المتميزة تبلغ إجمالي قيمتها 180 ألف جنيه مقسمة إلى 120 ألف جنيه مصري في صورة خدمات استشارية وتسويقيه وبرامج وأجهزة حاسب آلي، ومقر للشركة مزود بالأثاث المكتبي وتوصيلات الإنترنت، والبرامج الأساسية وأدوات أجهزة الحاسب، ودعم نقدي قيمته 60 ألف جنيه.