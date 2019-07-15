وزارة الاستثمار تطلق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية والتي تتضمن فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والمسؤول عن مشروع بوابة الخريطة، إن النسخة الثانية من الخريطة تتضمن حوالي 3 آلاف فرصة، مقابل 1300 فرصة مع إطلاق النسخة الأولى.

وكانت النسخة الأولى من خريطة الفرص الاستثمارية تم إطلاقها في فبراير من العام الماضي مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز خدمات المستثمرين.

وأضاف أن النسخة الجديدة تتضمن إضافة بعض الخصائص الجديدة لتسهيل استخدام المستثمر للبوابة، وذلك من خلال تسجيل حساب يمكن من خلاله الحصول على بعض الخدمات.

ومن بين هذه الخدمات إنشاء مكتبة افتراضية على البوابة تتضمن قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية بعدد من اللغات المختلفة، بالاضافة إلى الكتب الترويجية، ودليل المستخدم، وفقا لفواز.

وذكر فواز أنه يمكن للمستثمر البحث عن الفرص الاستثمارية جغرافيا على الخريطة، أو من خلال اختيار القطاعات المفضلة، كما يتوفر على البوابة الحوافز التي يمكن للمستثمر الاستفادة منها في قانون الاستثمار.

وتمنح الخريطة اهتماما خاصا بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات القومية مثل محور قناة السويس، والمتحف المصري الكبير، ومشروع المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات، بحسب فواز.

وأشار فواز إلى أن الخريطة تركز بصفة خاصة أيضا على بعض القطاعات الأساسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والكهرباء، وغيرها من القطاعات التي تهتم بها رؤية مصر 2030.

كما تتضمن النسخة الجديدة من الخريطة توفير بيانات عن المحافظة التي تقع بها الفرصة الاستثمارية من بينها عدد العمالة المتاحة ومستوى الأجور وغيرها، وأصبح يمكن أيضا مقارنة الفرص في نفس القطاع، وإتاحة خاصية الفرص المفضلة للمستثمر للوصول إليها مباشرة في المرات التالية بعد تعيينها في المرة الأولى.