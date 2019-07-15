الجنيه الذهب يسجل 5208 جنيهات.. أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 651 جنيها اليوم، مقابل 652 جنيها خلال تعاملات الأمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 558 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 744 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5208 جنيهات.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متماسكة فوق محور 1400 دولار، بعد أن هدأت بيانات صينية مهمة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعززت الشهية للأصول عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 % إلى 1411.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1414 دولارا للأوقية، بحسب وكالة رويترز.