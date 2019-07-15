أرباح السويس للأسمنت ترتفع بنسبة 82% خلال الربع الاول

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أرباح شركة السويس للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 82%، بحسب نتائج الأعمال المجمعة التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الاثنين.

وأوضحت السويس للأسمنت، أنها سجلت صافي ربح بلغ 213.07 مليون جنيه في 3 أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 117.06 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج الأعمال المجمعة، تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول، حيث سجلت 1.81 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل شركة السويس للأسمنت، في إنتاج مواد البناء، وتأسست في 1979.

وخلال العام الماضي، تحولت الشركة من الخسارة للربح، لتسجل أرباحًا في 2018، بقيمة 121.43 مليون جنيه مقابل 1.13 مليار جنيه خسائر خلال 2017.