الأقصر تستحدث أول صيدلية إكلينيكية في الصعيد.. صور

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، استحداث إدارة الصيدلية داخل المستشفى والتي تتميز بوجود صيدلية إكلينيكية وهي الأولى من نوعها في مجال الأورام بصعيد مصر.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه من أدوار الصيدلية الإكلينيكية أخذ تاريخ مرضي لرواد المستشفى، وبحث التفاعلات الدوائية بين الأدوية لزيادة فعالية العلاج والتقليل من الآثار الجانبية المحتمل حدوثها، ومراجعة الأدوية المطلوبة من قبل الطبيب، وملائمة الجرعات للحالة الصحية للمريض، وتعليم المريض وأسرته طرق تلقي العلاج المنزلي والآثار الجانبية المحتملة من علاج الأورام وكيفية تجاوزها.

وأضافت إدارة المستشفى في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الصيدلية تعمل على تحضير العلاجات الكيماوية والمضادات الحيوية التي تؤخذ وريديًا داخل وحدة مزودة بأحدث الأجهزة التي تضمن الحفاظ على تعقيم الدواء وصحة العاملين، مما يوفر وقت للطبيب والممرضة، ويضمن الأمن والسلامة للمريض والعاملين بالقطاع الصحي بالمستشفى.

وأكدت المستشفى أن الصيدلية تضم 40 صيدلي من أهل الأقصر وقنا بينهم 6 صيادلة حاصلين على شهادة البورد الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية واثنين على دبلومة الصيدلة الإكلينيكية، وتم مؤخرًا عمل بروتوكولات تعاون مع كليات الصيدلة بجامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادي لنشر مفاهيم الصيدلة الإكلينيكية بين طلبة الصيدلة بالصعيد، والمشاركة في المؤتمرات العلمية الخاصة بهم.

كما يجري تقديم التدريب العملي لطلبة كليات الصيدلة، لرسم أولى خطوات الحياة العملية لهم، وذلك لأكثر من 200 طالب وطالبة سنويًا خلال الإجازة الصيفية ومنتصف العام الدراسي.