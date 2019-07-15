البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم
10:24 ص الإثنين 15 يوليه 2019
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13592 نقطة.
وارتفع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.02% إلى مستوى 13520 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين المصريين
والعرب نحو البيع.
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