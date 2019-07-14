"أفريكسيم بنك" يضخ 750 مليون دولار لتمويل التجارة عبر 4 بنوك مصرية

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، لمصراوي، إن البنك ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 750 مليون دولار لـ 4 بنوك مصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تمويل التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وأضاف المصدر إلى أن البنوك الأربعة التي حصلت من مصرفه على التسهيلات تشمل بنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد.

وذكر أن "أفريكسيم بنك" يدرس ضخ تمويلات بقيمة 100 مليون دولار لإحدى الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء، وذلك بهدف دعم توسعاتها في الدول الأفريقية، رافضا الإفصاح عن اسم الشركة.

وكان عمرو كامل نائب رئيس البنك قال في وقت سابق، ‘ن البنك يستهدف ضخ ملياري دولار لمصر خلال العام الجاري لتمويل العمليات التجارية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمارات المصرية للدخول في السوق الأفريقي.

وبحسب ما قال كامل، فإن مصر تستحوذ على أولوية "قصوى" في استراتيجية تمويلات البنك الأفريقي، لتنويع اقتصادها، وكذلك باعتبارها دولة العبور لدول أفريقيا.

وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي عن سداد تسهيلات ائتمانية بقيمة 406 ملايين دولار لـ "أفريكسيم بنك" لينتهي المركزي بذلك من سداد جميع مستحقات البنك بعدما سدد 3.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.