الدولار يتراجع في بنكي الأهلي ومصر مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، في بنوك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس والتجاري الدولي، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا، في البنك التجاري الدولي إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي البركة وكريدي أجريكول، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الأسكندرية عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.