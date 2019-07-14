اتصالات توقع اتفاقيات مع "WE" لتقديم خدمات الهاتف الثابت والإنترنت الأرضي

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، اليوم الأحد، أربع اتفاقيات تعاون لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضي. وتقضي الاتفاقيات بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

وقالت المصرية للاتصات "WE" في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الاتفاقيات الموقعة تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.

وبموجب الاتفاقيات أصبحت اتصالات مصر قادرة على تقديم خدمة التليفون الأرضي لعملائها من خلال فروعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بمقتضى التراخيص التي حصلت عليها اتصالات مصر لتقديم خدمات الهاتف الثابت وأجرت عليها التجارب الفنية اللازمة على مدار الشهور الماضية للتأكد من إمكانية توصيل أفضل خدمة بأعلى جودة لعملاء اتصالات مصر.

وفيما يخص اتفاقيات الإتاحة، والتي تتمثل في تقديم اتصالات مصر تكنولوجيا الـ VDSL لعملائها من مشتركي الإنترنت الثابت، سوف تبدأ اتصالات في تقديم خدمات إنترنت ثابت بسرعات تصل إلى 30 ميجابت في الثانية حتى 100 ميجابت في الثانية.

قام بالتوقيع على الاتفاقيات، عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وحازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، بحضور عدد من قيادات الشركتين.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن اتفاقيات خدمات الصوت الثابت الافتراضي تحقق الاستفادة لشركة اتصالات مصر من خلال قيامها بتقديم خدمة جديدة لعملائها وهي خدمة الصوت الأرضي بينما ستعزز إيراد وحدة أعمال المشغلين للشركة المصرية للاتصالات مدفوعا بالزيادة في عملاء شركة اتصالات مصر المشتركين بالخدمة الجديدة.

أضاف أن اتفاقيات خدمات الإتاحة اتصالات مصر تدعم تطوير عروض خدمات الإنترنت الثابت وتساهم في تحقيق المصرية للاتصالات لعائد أفضل على استثماراتها الهائلة في البنية التحتية للاتصالات في مصر".

من جانبه قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، "خلال المرحلة القادمة سوف تقدم اتصالات لعملائها العديد من العروض والمنتجات التي تطرح لأول مرة في السوق المصري اعتمادًا على أسرع تكنولوجيا في مجال التليفون والإنترنت الأرضي.

وأضاف أنه يمكن لعميل اتصالات مصر في الوقت الحالي الحصول على كافة خدمات التليفون الأرضي والمحمول من خلال أي فرع من فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية".