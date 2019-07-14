القابضة الكيماوية تضخ 300 مليون جنيه لصرف تعويضات عمال القومية للأسمنت

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن الشركة ستضخ 300 مليون جنيه في الشركة القومية للأسمنت، كدفعة مالية لصرف تعويضات العاملين بها بعد تصفيتها.

وأضاف "سنورد للمصفي القانوني للشركة هذا المبلغ منتصف الشهر الجاري ليبدأ صرف مستحقات العاملين".

ويمثل هذا المبلغ جزء من قيمة مستحقات الشركة القومية للأسمنت عن أسهمها في شركتي النهضة للأسمنت والسويس للأسمنت، التي استحوذت عليها الشركة القابضة مؤخرا.

وأوضح مصطفى، أنه مع تعذر بيع حصة الشركة القومية للأسمنت في الشركتين، نظرا لوضع سوق الأسمنت الحالي، قررت الشركة القابضة الاستحواذ عليها لتوفير سيولة لتعويض العاملين.

وخلال الفترة المقبلة، ستسعى الشركة القابضة لتوفير باقي الأموال اللازمة لتعويض العمال حسب الاتفاقية التي تم توقيعها مع اللجنة النقابية للعمال ووزارة القوى العاملة، بحسب مصطفى.

وقال أيمن سلاطين رئيس اللجنة النقابية للشركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إن الشركة القابضة ضخت بالفعل مبلغًا لبداية صرف التعويضات، وستجتمع لجنة التعويضات غدًا لتحديد أول كشف لصرف التعويضات بما يتناسب مع السيولة المتاحة.

وأوضح سلاطين، أن المبلغ 300 مليون جنيه الذي تمكنت الشركة القابضة من توفيره سيكون كافيا لتعويض 600 عامل على أن يتوالى توفير باقي السيولة لصرف مستحقات باقي العاملين.

ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، على وقف عمل الشركة وتعيين مصفٍ لها.

"ما اتفقنا عليه حتى الآن، أن يتم صرف مستحقات 30 عاملا خلال اليوم الواحد، ويستمر الصرف حتى انتهاء السيولة المتاحة، وأتوقع أن نبدأ الصرف خلال الأسبوع الجاري بعد اجتماع لجنة التعويضات" بحسب سلاطين.