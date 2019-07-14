البورصة تنهي تعاملات الأحد على تراجع جماعي في مؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.02% إلى مستوى 13520 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.9%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 2 مليار جنيه و4.4 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليار جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 14013 نقطة، مدفوعة بمبيعات الأجانب.

وأرجع أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للسمسرة، تراجع البورصة اليوم إلى أن السوق يشهد موجة بيعية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تكبدت الكثير من الشركات خسائر ضخمة.

وأضاف زكريا، أنه على رأس تلك شركات الحديد والصلب والأسكندرية للأسمنت، حيث يشهد قطاع الأسمنت بالكامل خسائر كبيرة.

وأشار زكريا إلى أن السوق يفتقر لعوامل جذب المستثمرين، مما جعل السوق في حالة تراجع خلال الفترة الأخيرة.