أسعار أرز الشعير تتراجع بقيمة تصل إلى 300 جنيه في الطن خلال أسبوعين

كتبت- شيرين صلاح:

قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن أسعار الأرز الشعير تراجعت بقيمة تتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه خلال أسبوعين.

وأضاف لمصراوي أن سعر أرز الشعير عريض الحبة تراجع إلى حوالي 5 آلاف جنيه للطن مقابل 5300 جنيه، وانخفض سعر أرز الشعير رفيع الحبة 4500 جنيه مقابل 4700 جنيه.

وأرجع النجاري، تراجع أسعار الأرز الشعير إلى حالة ركود التي تضرب السوق مما أدى إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب على الشراء.

وكانت أسعار الأرز الشعير تراجعت بنحو 25% في يونيو الماضي.

وقال النجاري إن تراجع أسعار أرز الشعير سيتنج عنه تراجع أخر في أسعار الأرز الأبيض في الأسواق.

وفقا لما قاله النجاري، فإن سعر كيلو الأرز الأبيض يبلغ حاليا بين7 و8 جنيهات بالمضارب.

وقررت وزارة الري، في مارس الماضي، زيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام إلى مليون و100 ألف فدان مع أصناف جديدة من أنواع الأرز الذي يستحمل الجفاف نوعا ما، كما توسعت وزارة التموين في الاستيراد في الفترة الأخيرة.