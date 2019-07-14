بعد ارتفاعها 4 جنيهات أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس دون تغيير، وذلك بعد ارتفاعها أمس 4 جنيهات من قيمة الجرام.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 652 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 558 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 745 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5216 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم تغير سعر المعدن عالميا، نتيجة تعطل العمل بالبورصات العالمية اليوم، الذي يعد ثاني أيام العطلة الأسبوعية لهذه البورصات.