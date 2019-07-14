رئيس "إي فاينانس": إعلان شركة "خالص" كيانا منفصلا في أول أغسطس

القاهرة- مصراوي:

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، إن من المقرر إعلان شركة خالص للدفع الإلكتروني كيانًا منفصلًا عن شركته في الأول من أغسطس المقبل، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقاء سرحان وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" مع مسؤولين بوزارة التخطيط.

و"خالص" هي إحدى الخدمات التي تقدمها شركة "إي فاينانس" والمتعلقة بالدفع الإلكتروني، لسداد الفواتير الحكومية أو الفواتير والرسوم الأخرى.

وذكر إبراهيم سرحان، خلال لقائه مع مسؤولي التخطيط، إن سياسة الميكنة والحلول الذكية تنتشر بشكل كبير وبصورة متسارعة خاصة مع التطور التكنولوجي المشهود، إلى أن شركة "إي فاينانس" تسعى لزيادة التعاون مع هيئة البريد.

وأضاف أن هيئة البريد تعتزم إقامة مؤتمر كبير خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة جميع مكاتب البريد في 52 دولة حول العالم، موضحًا أن مشاركة شركة "إي فاينانس" مع البريد في هذا المجال سيكون من خلال شركة فيزا.