التخطيط: طرح "إي فاينانس" في البورصة سيوسع قاعدة الملكية ويزيد الحوكمة

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط، إن طرح شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" في البورصة المزمع إجراءه خلال الفترة المقبلة له أهمية كبيرة بما تمثله البورصة من أداة تمويلية ودعاية جيدة للشركة، فضلاً عن تحقيق مزيد من العوائد الإيجابية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن متابعة الخطوات والإجراءات استعدادًا للطرح تأتي لأهمية هذه العملية من حيث توسيع قاعدة الملكية، وتحقيق مزيد من الحوكمة، فضلاً عن تنوع الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لمسؤولين من الوزارة مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكدت وزارة التخطيط خلال الاجتماع، على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات دخول وتخارج المستثمرين مع المحافظة على الموارد البشرية في الشركة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه كافة القطاعات.

وأشارت إلى اهتمام الدولة في الوقت الحالي بمواكبة واتساق كافة الإجراءات، والحصول على الخدمات بما يتواكب ويتسق مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم كله حالياً، مؤكدة على سير الدولة في اتجاه الميكنة وتأييد فكر التحول الرقمي، والاتجاه نحو التعاون مع شركات القطاع الخاص دعماً للفكر والنهج التشاركي التي تنتهجه الدولة.

كما تسعى الدولة لدعم كافة الشركات وتذليل العقبات التي تواجهها لدعم أعمالها، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وجذب المستثمرين، كذلك فضلاً عن دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، بحسب الوزارة التي أشارت إلى أن كل تلك الجهود والسعي يأتي بهدف إحداث تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة وشاملة.

وقالت الوزارة إن شركة "إي فاينانس" تعد واحدة من أهم الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، إلي جانب شركة إن أي كابيتال، والتي تعد الذراع الاستثماري للبنك، مشيرة إلى أنها الشركة المسئولة عن إدارة منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني الحكومي

وأضافت أن بنك الاستثمار القومي يمتلك عدداً من الشركات الاستثمارية الهامة، حيث زادت قيمة المساهمات المباشرة للبنك في الشركات من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلي نحو 25.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018.

وساهم البنك خلال تلك الفترة في 11 شركة جديدة بلغت جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه، وفقا لوزارة التخطيط.