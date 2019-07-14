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    سوديك توقع اتفاقية مع المجتمعات العمرانية لتغيير نشاط أرض مشروع الشيخ زايد

    10:37 ص الأحد 14 يوليه 2019
    سوديك توقع اتفاقية مع المجتمعات العمرانية لتغيير نشاط أرض مشروع الشيخ زايد

    شركة سوديك

    القاهرة- مصراوي:

    أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" أنها وقعت اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن قطعة أرض مملوكة لشركتها التابعة "اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية"، بمنطقة امتداد مدينة الشيخ زايد.

    وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأحد فإن الاتفاق تضمن أن تغير الهيئة نشاط قطعة الأرض من زراعي إلى عمراني متكامل يتمتع بالنسبة البنائية المماثلة لكافة المشروعات العمرانية وتغيير الاشتراطات البنائية لها.

    وقالت الشركة إنه سيتم توصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض التي ستنفذ الشركة مشروع عليها.

    وتوقع البيان أن تنتهي من أعمال المخطط العام للمشروع المزمع إقامته على قطعة أرض شركة اليسر، وإطلاق المشروع للبيع خلال الربع الأخير من عام 2019.

    وفي مارس الماضي أعلنت سوديك، إنها وقعت عقد شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل غرب القاهرة، على مساحة 500 فدان، بنظام المشاركة.

    وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".

    شركة سوديك الاستثمار المجتمعات العمرانية مشروع الشيخ زايد

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