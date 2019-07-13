  • عاجل:غدا.. مؤتمر صحفي بـ"التعليم" لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    الكويت الوطني يوقع اتفاقية مع نادي هليوبوليس لتقديم خدمات مصرفية لأعضائه

    04:08 م السبت 13 يوليو 2019
    الكويت الوطني يوقع اتفاقية مع نادي هليوبوليس لتقديم خدمات مصرفية لأعضائه

    بنك الكويت الوطني

    كتبت- منال المصري:

    وقع بنك الكويت الوطني- مصر، اتفاقية مع نادي هليوبوليس الرياضي، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية لأعضاء النادي بالتعاون مع شركة ماستر كارد للمدفوعات الإلكترونية، بحسب مصدر مسؤول بالبنك لمصراوي.

    وقال المصدر إن البنك سيقوم باصدار بطاقات أئتمانية لأعضاء النادي، لتسهيل دخولهم وخروجهم من النادي إلكترونيا عبر تمرير الكارت على جهاز إلكتروني.

    وأضاف أن البنك سيصدر محفظة ذكية لأعضاء النادي بهدف تبادل أخبار وفعاليات النادي بين الأعضاء البالغ عددهم 80 ألف عضو تقريبا.

    بنك الكويت الوطني نادي هليوبوليس شركة ماستر كارد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان