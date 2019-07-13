الكويت الوطني يوقع اتفاقية مع نادي هليوبوليس لتقديم خدمات مصرفية لأعضائه

كتبت- منال المصري:

وقع بنك الكويت الوطني- مصر، اتفاقية مع نادي هليوبوليس الرياضي، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية لأعضاء النادي بالتعاون مع شركة ماستر كارد للمدفوعات الإلكترونية، بحسب مصدر مسؤول بالبنك لمصراوي.

وقال المصدر إن البنك سيقوم باصدار بطاقات أئتمانية لأعضاء النادي، لتسهيل دخولهم وخروجهم من النادي إلكترونيا عبر تمرير الكارت على جهاز إلكتروني.

وأضاف أن البنك سيصدر محفظة ذكية لأعضاء النادي بهدف تبادل أخبار وفعاليات النادي بين الأعضاء البالغ عددهم 80 ألف عضو تقريبا.