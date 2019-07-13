غرفة الأسكندرية تستضيف اليوم القمة الأورومتوسطية للسياحة بمشاركة 23 دولة

كتبت- منار الرخ:

تستضيف غرفة الإسكندرية التجارية، لأول مرة المؤتمر الأورومتوسطي للسياحة "ميدي تورز" في دورته الثامنة والذي يعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض والذي ينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامي"، بحسب بيان للغرفة اليوم السبت.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، إن فعاليات المؤتمر ستبدأ مساء اليوم السبت بحدائق المنتزة التاريخية بحضور وزراء السياحة والتموين والتجارة الداخلية ومحافظ الأسكندرية وسفير الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر سيروج للعديد من قطاعات السياحة غير الشاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الأبيض خارج موسم الصيف، حيث يركز على السياحة البيئية وسياحة التسوق وسياحة اليخوت وسياحة التذوق وعددا من البرامج السياحية الأقليمية المستحدثة من خلال مشاريع غرفة الأسكندرية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوكيل، أن الغرف التجارية حصلت بدعم من وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود على 22 مشروع إقليمي في المرحلة الأولى منها ثلاثة في مجال السياحة.

وتضمنت المشاريع السياحية مشروع تطوير التماسك الأقليمي المتوسطي من خلال التراث السياحي، والذي يروج للسياحة المعنية بالآثار الإسلامية ومشروع التحديث من أجل تحقيق استراتيجيات سياحية محلية الذي يهدف لدعم الجودة المتكاملة في قطاع السياحة والمشاركة المجتمعية في السياحة حيث تم وضع برامج سياحية مستحدثة للآثار الإسلامية والترويج العالمي لها.

وأكد الوكيل على أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي والتعليمي والتدريبي الأول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.

وتلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.