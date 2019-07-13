المالية: ضخ كميات إضافية من "الفكة" لمواجهة زيادة الطلب بالمواصلات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم السبت إنها ضخت كميات إضافية من "الفكة" عبر مصلحة الخزانة العامة، والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من العملات المعدنية والتي زاد عليها الطلب مؤخرا بمواقف السيارات.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة "سك العملة"، في البيان إنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها.

وأضاف أنه تم توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية، والسجلات التجارية؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وقال البيان، إن مصلحة الخزانة العامة، توزع شهريًا 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير "الفكة" للمواطنين.

وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن هناك احتياطي من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" لدى مصلحة "سك العملة"، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين.

وبحسب حازم فإنه يتم زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل جميع ماكينات "سك العملة"، وإجراء الصيانة الدورية في المواعيد المحددة؛ بما يُسهم فى تشغيل كل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون جنيه يوميًا، وهناك تنسيق دائم بين الوزارة، والبنك المركزي؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.

وبدأت الوزارة الاهتمام بزيادة إنتاج فئة النصف جنيه (50 قرشًا) للمساعدة في تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات ومنع استغلال السائقين، بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية، بحسب بيان سابق للمالية.

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