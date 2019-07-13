أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي.. والجرام يقفز 4 جنيهات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الجرام الذهب في مصر، بنحو 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت، بعدما تراجع بشكل حاد خلال تعاملات الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 652 جنيها اليوم، مقابل 648 جنيها خلال تعاملات الأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 558 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 745 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5216 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع تجاهل المستثمرين مخاوف من أن تضخما أقوى من المتوقع لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد يؤثر على قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن تيسير نشط للسياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1415.31 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، موسعا مكاسبه هذا الأسبوع إلى أكثر من 1 في المئة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % ليبلغ عند التسوية 1412.20 دولار للأوقية.