بنكا الأهلي ومصر يثبتان الفائدة على الشهادات الثلاثية مرتفعة العائد

كتبت- منال المصري:

قرر بنكا مصر والأهلي الإبقاء على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة العائد على مستوى البنوك دون تغيير وذلك عقب قرار البنك المركزي بتثبت سعر الفائدة.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية ليبلغ متوسط سعر الكوريدور بين 15.75% على الإيداع و16.74% على الإقراض.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك لن يحرك حاليا الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد المرتفع 15% وستظل كما هي دون تغيير.

ويصدر بنك مصر شهادة ادخارية بفائدة 15% يصرف العائد شهريا لمدة ثلاث سنوات.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك قرر الإبقاء على الشهادتين الثلاثية ذات العائد المرتفع سواء الشهادة 15% التي يصرف العائد شهريا لمدة ثلاث سنوات أو الشهادة 15.25% التي يصرف عائدها كل ربع سنة لمدة 3 أشهر.

وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إن مصرفه سيأخذ نفس اتجاه بنكي مصر والأهلي وسيبقى على شهادات الاستثمار ذات العائدة 15.75% والتي يصرف عائدها شهريًا.

ويبيع بنك الاستثمار القومي شهادته عبر فروع البنك الأهلي منذ عقود ماضية وفقا للاتفاق المبرم بين البنكين.

وتجاوزت حصيلة بيع إجمالي الشهادات في بنكي الأهلي ومصر من بعد تحرير سعر الصرف 800 مليار جنيه تتراوح بين أكثر من 550 مليار جنيه للأهلي و260 مليار جنيه لبنك مصر، بحسب مسؤولو البنكين.