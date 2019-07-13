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مصدر لرويترز: هيئة تنظيمية أمريكية توافق على تسوية مع فيسبوك بـ 5 مليارات دولار

11:13 ص السبت 13 يوليه 2019
مصدر لرويترز: هيئة تنظيمية أمريكية توافق على تسوية مع فيسبوك بـ 5 مليارات دولار

فيسبوك

القاهرة- وكالات:
قال مصدر مطلع لرويترز يوم الجمعة إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت هذا الأسبوع على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين.
وتجري اللجنة تحقيقا في مزاعم بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية التي تم إشهار إفلاسها. ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
ودفعت تلك الأنباء أسهم فيسبوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8%. وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار.
وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب، وقال المصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع القادم.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين.

فيسبوك هيئة تنظيمية أمريكية غرامة مالية بيانات المستخدمين
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