الدولار الأمريكي يواصل هبوطه عالميًا متضررًا من توقعات بخفض الفائدة

القاهرة- وكالات:

تراجع سعر الدولار الأمريكي عالميًا لثالث جلسة على التوالي أمس الجمعة بينما لا يزال يتعرض لضغوط من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.25% إلى 96.811 وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين اليابان والفرنك السويسري.

وأظهرت العملة الأمريكية أداء ضعيفا أيضا أمام اليورو الذي صعد 0.2% إلى 1.1270 دولار.