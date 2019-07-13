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فيتش تخفض تصنيفها الائتماني لتركيا إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية

10:12 ص السبت 13 يوليه 2019
فيتش تخفض تصنيفها الائتماني لتركيا إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية

تركيا

القاهرة- وكالات:

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها، بحسب وكالة رويترز.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في السادس من يوليو التالي، وقال يوم الأربعاء إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.

وقالت فيتش أيضا إن إقالة جتينقايا تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.

وأضافت أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.

تركيا أردوغان البنك المركزي فائدة البنوك الأموال الأجنبية

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