اقتصاد الأسبوع| زيادة البزين وبحث رفع السجائر وخطة رد أموال التأمينات

كتبت- شيماء حفظي:

يقدم "مصراوي" خدمة الجمعة، لمتابعة أبرز الأخبار الاقتصادية على مدار الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي، زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، وتثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي للشهر الثالث على التوالي، بالإضافة إلى توقيع الحكومة اتفاق للتسوية مع شركة إعمار مصر حول أزمة مشروع أب تاون كايرو.

الحكومة تعلن زيادة أسعار الوقود بنسب بين 16 و30%

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة الماضي، موافقة مجلس الوزراء،على زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح الجمعة 5 يوليوـ لتشمل أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وإسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، بحسب الوزارة.

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إنفوجرافيك| تعرف على أسعار المواد البترولية بعد الزيادة

بزيادة تصل إلى 34%.. الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل (إنفوجرافيك)

بدءًا من أكتوبر.. ماذا يعني تطبيق التسعير التلقائي على أسعار الوقود؟

بعد الشريحة الأخيرة.. هل ترتفع أسعار الوقود مجددًا؟ (فيديوجرافيك)

أوبر تعلن أسعارها الجديدة وكريم تطلق خدمات بسعر أقل بعد زيادة البنزين

أعلنت شركة كريم مصر المتخصصة في النقل التشاركي الذكي، السبت الماضي، عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة بأسعار تنافسية، للحد من زيادة تكلفة الانتقال بعد زيادة أسعار الوقود.

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"كريم" تطلق خدمتين جديدتين لنقل الأفراد بأسعار أقل بعد زيادة البنزين

أوبر تعلن أسعارها الجديدة في القاهرة والإسكندرية بعد رفع الوقود

الحكومة تبحث مع الشركات زيادة أسعار السجائر

قالت مصادر في شركات السجائر العاملة في مصر، إن وزارة المالية، عقدت اجتماعات معهم، في الأيام القليلة الماضية، لبحث الزيادة المنتظرة في ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السجائر.

وتستهدف الحكومة زيادة حصيلتها من الضرائب على مبيعات السجائر والتبغ، إلى نحو 67.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو، مقابل حوالي 58.6 مليار جنيه مستهدفة في العام الماضي.

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وزارة المالية تعقد اجتماعات مع شركات السجائر قبل إقرار الزيادة الجديدة

الحكومة تخاطب البنوك لتمويل الموظفين لشراء وحدات سكنية بالعاصمة الجديدة

قالت وزيرة التخطيط، الثلاثاء، إن الحكومة خاطبت مجموعة من البنوك العاملة في مصر، من أجل توفير تمويل ميسر للموظفين، لشراء وحدات سكنية في العاصمة الإدارية والمناطق المجاورة لها.

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الحكومة تخاطب البنوك لتمويل الموظفين لشراء وحدات سكنية بالعاصمة الجديدة

بالأسعار وطرق السداد.. خطة الحكومة لتمويل شقق موظفي العاصمة الإدارية (مستند)

إنشاء صندوقي تأمين لرعاية طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري

قالت هيئة الرقابة المالية الثلاثاء إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارين بإنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن الصندوقين يستهدفان توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي.

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الوزراء ينشئ صندوقي تأمين لرعاية طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري

تراجع مفاجئ للتضخم في مصر خلال يونيو الماضي

تراجع معدل التضخم السنوي في الأسعار، بشكل مفاجئ لأغلب الاقتصاديين، خلال شهر يونيو الماضي، مسجلا أقل مستوى له في أكثر من 3 سنوات.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية، خلال يونيو الماضي، سجل 8.9%، مقابل 13.2% في مايو.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى، في أكثر من ثلاث سنوات، منذ مارس 2016، والذي سجل خلاله 9%، وفقا لبيانات الإحصاء.

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أسعار الخضروات تقود التضخم الشهري للتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر

ما أسباب التراجع المفاجئ لمعدل التضخم في يونيو لأقل مستوى في 3 سنوات؟

كيف سيتأثر التضخم في يوليو برفع أسعار الوقود؟

خطة الحكومة لرد أموال التأمينات في القانون الجديد

خصص مشروع قانون التأمينات الموحد، بابًا كاملًا، لفض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون موحد للتأمينات أعدته وزارة التضامن الاجتماعي.

وتشرح المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد بأنها استحدثت بابًا مخصوصًا للخزانة العامة، لتنظيم العلاقة بين هيئة التأمينات والخزانة، بما يؤدي لرفع العبء المالي عن كاهل الدولة.

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"على 50 سنة".. كيف تخطط الحكومة لرد أموال التأمينات في القانون الجديد؟

البنك المركزي بثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

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لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟

نهاية أزمة الحكومة وإعمار مصر

أسدلت الحكومة الستار على النزاع بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار مصر، حول مشروع أب تاون كايرو، مقابل 100 مليون جنيه.

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الحكومة تنهي النزاع مع إعمار حول "أب تاون كايرو" مقابل 100 مليون جنيه