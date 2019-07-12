انخفاض البوري.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر سمك البوري، بينما ارتفع سعر البلطي والمكرونة السويسي، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري بين جنيه و3 جنيهات، مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 39 و43 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق العبور مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بينما استقرت أسعار المأكولات البحرية الأخرى.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 3 جنيهات ليتراوح اليوم بين 38 و42 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.