الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأمريكي

القاهرة – مصراوي:

تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي في زعزعة قناعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة رويترز، هبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، 0.1% إلى 96.94 ويتجه صوب تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3% في يونيو مسجلا أكبر زيادة منذ يناير 2018.

ودفعت القراءة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع، لكن أسواق النقد ما زالت تنبئ بخفض واحد لأسعار الفائدة بنهاية يوليو تموز وتقليص إجمالي بمقدار 64 نقطة أساس لأسعار الفائدة بحلول نهاية 2019.

وربح الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6665 دولار أمريكي.

وتلقى اليورو الدعم من عمليات بيع في سوق السندات الألمانية، لترتفع العملة الموحدة 0.1% إلى 1.1270 دولار.