الذهب يرتفع عالميا بفعل توترات تجارية وتكهنات خفض الفائدة بأمريكا

القاهرة – وكالات:

صعدت أسعار الذهب عالميًا، في وقت يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره ملاذا آمنا، مع ارتفاع أسعار النفط، جراء تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل مخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1406.44 دولار للأوقية. وصعد الذهب نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1408.90 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي رئيس خبراء السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”لدينا دولار أضعف قليلا، وتوترات في الشرق الأوسط، ومجددا نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين مستمر منذ فترة طويلة، وكلها عوامل داعمة“.

وألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إلى أن من المرجح أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار بسبب النزاعات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين لم تف بالتعهدات التي قطعتها بشان شراء منتجات زراعية أمريكية من المزارعين الأمريكيين.

وامتد النزاع التجاري إلى الأسواق العالمية وفاقم المخاوف الاقتصادية، فيما أصبحت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة أحدث الدلائل على هذا الاتجاه.

وتعززت الضبابية عالميا بفعل مزاعم محاولة إيران اعتراض سبيل ناقلة ذات ملكية بريطانية مما ألقى الضوء على التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وإسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في شهر يونيو حزيران.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

كما أن تراجع الدولار يدعم مبررات شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.