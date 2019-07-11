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    أسعار الدولار تستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع

    05:38 م الخميس 11 يوليو 2019
    أسعار الدولار تستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع

    الدولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح.

    وظل سعر الدولار ثابتًا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    واستقر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.59 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

    الدولار الأمريكي سعر الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية أسعار الصرف

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