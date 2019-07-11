مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.4% في آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع ، بنسبة 1.4% إلى مستوى 14013 نقطة، مدفوعة بمبيعات الأجانب.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 809.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 450.3 مليون جنيه، و385.9 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 14013 نقطة.