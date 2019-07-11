  • عاجل:بيان رسمي من الحكومة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.4% في آخر جلسات الأسبوع

    02:56 م الخميس 11 يوليه 2019
    مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.4% في آخر جلسات الأسبوع

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع ، بنسبة 1.4% إلى مستوى 14013 نقطة، مدفوعة بمبيعات الأجانب.

    كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

    وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 809.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 450.3 مليون جنيه، و385.9 مليون جنيه على التوالي.

    وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 14013 نقطة.

    مبيعات الأجانب البورصة مؤشر البورصة

    الخبر التالى:

    المالية: 2.1 مليار جنيه للإنفاق على "التأمين الصحي" ببورسعيد العام الحالي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان