الحكومة تنهي النزاع مع إعمار حول "أب تاون كايرو" مقابل 100 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

أسدلت الحكومة الستار على النزاع بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار مصر، حول مشروع أب تاون كايرو، مقابل 100 مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بشأن تسوية النزاع بين الشركتين، وقال إن الموافقة تأتي في ضوء جهود الحكومة لحل مشكلات المستثمرين.

ووافقت الحكومة على عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع "أب تاون كايرو"، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وقال بيان مجلس الوزراء، أمس، إن الأمانة الفنية للجنة الوزارية والادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، صاغت اتفاقيات التسوية، وتم عرضها على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء.

وقالت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة الأحد الماضي، إنها وقعت بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن مشروع "أب تاون كايرو"، وذلك بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.

وذكرت أن مشروع عقد التسوية شمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية، ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل شركة إعمار مصر عن الدعوى المقابلة، والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

يذكر أن سبب النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، هو عدم إتمام شركة إعمار لمشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد 6 سنوات وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وهو ما دفع النصر للجوء للتحكيم الدولي.

ورفعت شركة النصر، التابعة لقطاع الأعمال العام، دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "أب تاون كايرو" بمنطقة المقطم، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

لكن في عهد الوزير السابق لقطاع الأعمال العام خالد بدوي، تم الاتفاق على التسوية مقابل 100 مليون جنيه، وقال الوزير حينها إن مصير قضية التحكيم الدولي ستكون "الخسارة".

وتنتظر الشركتان، التوقيع النهائي على التسوية بعد موافقة مجلس الوزراء، لكن موعد التوقيع لم يعلن بعد.

وقال عزت إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر للإسكان والتعمير، لمصراوي، إن اللجنة ستدرس موقفها من التسوية التي وافقت عليها الحكومة بعد الاطلاع على بنودها.

وأضاف: "لم نتلق تفاصيل من بنود التسوية، عندما ترسل إلينا سنرى إن كانت مرضية وترد حق الشركة فنوافق عليها، وإن لم تكن مرضية سنلجأ للقضاء ولن نفرط في حق الشركة".

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