إطلاق مركز قياس جودة خدمات الاتصالات والإنترنت بتكلفة 50 مليون جنيه

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز قياس جودة خدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت، بتكلفة 50 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يصدر المركز تقارير دورية شهريًا، عن جودة خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركات العاملة في السوق، وسيكون أول تقرير في سبتمبر المقبل.

وسيقيس المركز الجديد جودة الخدمات في 90 منطقة و70 طريقا، وأكثر من 20 نقطة تجمع للمواطنين مثل المولات التجارية.

وتشمل المرحلة الحالية تغطية الشوارع الرئيسية والمتفرعة منها بأجهزة القياس على مستوى كامل محافظات الجمهورية، على أن يتم تغطية الشوارع الأصغر خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قالته الوزارة اليوم.

وأضافت الوزارة أن نتائج هذه القياسات ستنشر شهريا على موقع جهاز تنظيم الاتصالات بحيث يستطيع أي مواطن الاطلاع عليها والمقارنة بين جودة خدمات شركات الاتصالات الأربعة.

وأوضحت الوزارة، أن القياس لا يتوقف عند مستوى جوده الخدمة وإنما يمتد ليحدد أسباب سوء الخدمة في منطقة ما، بحيث تستطيع الشركات المقدمة للخدمة تلافي أسباب تراجع الخدمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "إذا ثبت تراجع مستوى خدمة في أحد المناطق لإحدى الشركات سيتم توجيهها والعمل بين تنظيم الاتصالات والشركة لتحسين مستوى الخدمة، لأن الهدف هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وليس معاقبة الشركات فالوزارة ليست على خصومة مع الشركات".