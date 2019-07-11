6 جنيهات تراجعا في أسعار الدواجن البلدي وارتفاع كرتونة البيض

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الدواجن البلدي بنحو 6 جنيهات، اليوم الخميس، مقارنة بأسعارها في بداية الأسبوع، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة يتراوح حاليا بين 27 و28 جنيها مقابل 33 جنيها، مطلع الأسبوع، وأنه يباع بالأسواق بين 32 و33 جنيها، مقابل 38 جنيها الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء جنيها واحدا، ليصل إلى 23 جنيها بالمزرعة، مقابل 22 جنيها، مقارنة ببداية الأسبوع الجاري، لتباع في السوق بنحو 28 جنيها.

وبحسب السيد فإن انخفاض الأسعار يأتي نتيجة تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت تراجع جنيها واحدا، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات.

ارتفع سعر كرتونة البيض 2.5 جنيه، لتسجل 27.5 جنيه بالمزرعة، مقابل 25 جنيها، لتباع بالأسواق بنحو 33 جنيها .

وكانت كرتونة البيض ارتفعت بنحو 3 جنيهات بداية الأسبوع الجاري.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.